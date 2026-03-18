La red “Mar del Plata entre todos” conmemorará su décimo aniversario con una actividad abierta a la comunidad este jueves 19 de marzo a las 18, en un paseo comercial de la ciudad.

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A lo largo de estos años, el espacio se consolidó como un ámbito transversal y apartidario que articula a sectores académicos, empresariales y de la sociedad civil, con el objetivo de generar información confiable sobre la calidad de vida en General Pueyrredon.

Durante el encuentro se presentará la Biografía Institucional, un documento que repasa los principales hitos de la organización y pone en valor el trabajo colectivo en la construcción de una ciudadanía más informada y participativa. La actividad se desarrollará bajo la consigna “10 años en red, 10 años en acción, 10 años de compromiso”.

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Además, el evento contará con la participación del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que aportará un marco artístico a la jornada.

La iniciativa busca reunir a distintos actores del entramado social local y poner en perspectiva el recorrido de una década de producción de datos e informes orientados a fortalecer la participación ciudadana.

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