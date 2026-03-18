Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche encabezan las búsquedas de los argentinos para viajar durante Semana Santa, en el fin de semana largo que se extenderá del 2 al 5 de abril, según informó la página especializada Booking.com.

Ads

El período de descanso coincide con el feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, lo que impulsa la planificación de escapadas dentro y fuera del país.

En el plano local, también se destacan destinos como Villa Carlos Paz y Puerto Iguazú, que completan el ranking de preferencias.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a los viajes internacionales, los destinos más buscados por los argentinos son Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis, Madrid y Miami Beach.

“El fin de semana largo de Semana Santa, al igual que el de Carnaval, se ha consolidado como un clásico para el turismo de escapadas en el país. Son fechas que los viajeros argentinos esperan y aprovechan para realizar viajes cortos, priorizando destinos accesibles y experiencias que combinen descanso y el bienestar”, señalaron desde la compañía.

Ads

El informe refleja además una tendencia sostenida hacia viajes de corta duración, con foco en destinos cercanos o de fácil acceso, que permitan combinar descanso, recreación y experiencias turísticas en pocos días.