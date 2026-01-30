Mar del Plata se ubicó como el destino más buscado por los argentinos para el fin de semana largo de Carnaval, que se desarrollará entre el 14 y el 17 de febrero, según un relevamiento de preferencias turísticas.

El período de Carnaval se consolida como una oportunidad clave para realizar escapadas en plena temporada de verano, con condiciones climáticas favorables y una amplia oferta de propuestas recreativas. En ese contexto, la ciudad lidera las búsquedas a nivel nacional, seguida por San Carlos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a los destinos internacionales, se registra una marcada preferencia por Brasil. Entre los cinco lugares más buscados por los argentinos para viajar durante Carnaval, cuatro pertenecen al país vecino, lo que ratifica su atractivo turístico.

Por lo tanto, los destinos nacionales más buscados por los argentinos para el período comprendido entre el 14 y el 17 de febrero son Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz y Villa Gesell.

Por su parte, los destinos internacionales más buscados para el mismo período son Florianópolis, Río de Janeiro, Buzios, Bombinhas y Madrid.

Fuente: con información de Mendovoz.com