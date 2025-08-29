Mar del Plata tendrá un viernes fresco y con abundante niebla en distintos momentos del día. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

No se esperan lluvias significativas: la probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0% y 10% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, soplará leve a moderado del norte y noreste, con intensidades de 13 a 22 km/h, sin ráfagas previstas.

Ads

La jornada estará marcada por la niebla en la mañana y en la noche, mientras que por la tarde predominará el cielo nublado.

Puede interesarte

Ads