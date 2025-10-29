El miércoles 29 de octubre traerá una jornada algo más templada a Mar del Plata, aunque el sol seguirá apareciendo entre nubes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una mínima de 5°C y una máxima de 15°C, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día.

La probabilidad de precipitaciones será nula (0%), por lo que no se esperan lluvias en la ciudad. El viento soplará del noreste y este, con intensidades que irán de 7 a 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

En síntesis, será un día fresco pero sin lluvias, ideal para actividades al aire libre si el viento lo permite. El frío persiste, aunque el leve ascenso de temperatura da un pequeño respiro en la costa atlántica.

