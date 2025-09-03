La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, junto con la agencia Mercado Inteligente, anunció la realización del Taller en E-Commerce y Ecosistema Digital destinado a emprendedores, pymes y comercios de Mar del Plata.

El encuentro inicial será presencial el martes 10 de septiembre, con dos turnos: a las 10 en el nivel Cines del Shopping Los Gallegos (Rivadavia 3050) y a las 15 en Villa Victoria (Matheu 1851).

Los cupos son limitados y la inscripción se encuentra abierta en bit.ly/tallerdeecommerce.

Tras esta jornada, la capacitación continuará de manera virtual con clases semanales de una hora y culminará con un workshop final. El objetivo es brindar herramientas para fortalecer la competitividad, consolidación y crecimiento de proyectos locales en el mercado digital.

Durante el curso se abordarán temas como apertura de cuentas, generación de publicaciones, opciones de envío, estrategias de marketing digital, promociones, costos y gestión activa de la venta online.

La agencia Mercado Inteligente, consultora especializada en negocios digitales en toda Latinoamérica, estará a cargo de la capacitación.