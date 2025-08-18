Dos jóvenes de 21 y 24 años fueron aprehendidos en la intersección de San Martín y La Rioja, luego de ser sorprendidos con varios elementos robados y tras protagonizar una confrontación en la vía pública. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas, con apoyo de efectivos de la Comisaría Primera.

Ads

Los sospechosos fueron hallados con un microondas, un climatizador, una aspiradora, un anafe, un carrito de metal, pendrives, artículos de escritorio, dos cámaras portátiles y otros objetos cuya procedencia no pudieron justificar. Minutos después, tras un relevamiento en la zona, se constató que una oficina ubicada en San Martín al 2900 había sido violentada y presentaba faltantes. En el lugar se hizo presente el propietario, un abogado de la ciudad, quien reconoció los elementos secuestrados como de su propiedad.

Intervino el fiscal de Flagrancia, Dr. Eduardo Layus, quien ordenó la aprehensión de los imputados y dispuso la presencia de Policía Científica. Los peritos hallaron huellas de calzado coincidentes con las zapatillas que llevaba uno de los detenidos. Ambos fueron alojados en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Ads

El imputado de 24 años cuenta con un frondoso historial delictivo que incluye robos en poblado y en banda, hurtos, resistencia a la autoridad, violación de domicilio y encubrimientos, entre otros. En tanto, el de 21 años registra causas previas por hurto domiciliario y encubrimiento de moto robada.

Puede interesarte

Ads