Mar del Plata: detuvieron a dos personas tras intentar robar un auto en Castelli y Las Heras
La policía interceptó a los sospechosos en un Gol gris en avenida Independencia y Castelli, donde incautaron celulares, perfumes, herramientas y una rueda de automóvil.
Un hombre de 27 años y una mujer de 30 fueron aprehendidos luego de un intento de robo de un vehículo. La policía los interceptó en un Gol gris, donde además secuestraron celulares, perfumes, herramientas y una rueda de automóvil.
El hecho ocurrió en la tarde-noche del viernes, cuando un llamado al 911 alertó sobre un intento de robo automotor en Castelli y Las Heras. Según la denuncia, los sospechosos dañaron la cerradura de un Ford Focus gris estacionado en el lugar, cuyo propietario, un joven de 26 años, constató los daños.
Los acusados huyeron a bordo de un Volkswagen Gol gris (patente GVA-174), pero fueron localizados minutos después en una estación de servicio de avenida Independencia y Castelli. Allí, personal del GTO, Comisaría 2ª, FBA y GPM logró interceptarlos y demorarlos.
Dentro del vehículo se secuestraron diversos elementos: una rueda completa Bridgestone, dos celulares iPhone, un Redmi, un Samsung, cuatro perfumes, dos posnet, una máquina de afeitar, una gorra, un bolso y distintas herramientas.
Por disposición del fiscal Eduardo Layus, de la UFI de Flagrancia, se ordenó la aprehensión de ambos imputados. El hombre fue alojado en la Unidad Penal N°44, mientras que la mujer recuperó la libertad posteriormente.
Las investigaciones continúan para determinar el origen de la rueda secuestrada y otros elementos vinculados a un posible segundo hecho de encubrimiento.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión