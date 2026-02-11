El operativo se concretó en el barrio San Martín luego de que el sospechoso intentara huir al advertir la presencia policial. Está acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un hombre de 26 años fue aprehendido este martes por la tarde en el barrio San Martín, luego de una breve persecución que culminó con el secuestro de más de 200 gramos de cocaína. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la UTOI ROP, en el marco de recorridas preventivas.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cerca de las 19 en la zona de Magallanes y Jauretche. Allí, el personal policial advirtió la actitud sospechosa de un individuo que, al notar el patrullero, modificó abruptamente su trayecto y comenzó a correr, ignorando la orden de alto impartida por los uniformados.

Durante la huida, el sospechoso arrojó una bolsa de nylon negra hacia el interior de una vivienda, aunque fue interceptado a pocos metros. Con el consentimiento del propietario del domicilio, los efectivos ingresaron y recuperaron el envoltorio descartado, que contenía una sustancia blanca en polvo.

Más tarde, especialistas de la Delegación de Drogas Ilícitas realizaron el test orientativo correspondiente, el cual confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 234 gramos.

La causa quedó en manos de la UFIJE de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, quien convalidó la aprehensión y ordenó el inicio de actuaciones por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, dispuso el secuestro de la droga y del teléfono celular del imputado, y su traslado a la Unidad Penal N° 44.