La protesta, organizada de manera espontánea a través de la cuenta de Instagram @robos.mdp tiene como punto de encuentro el Monumento al General San Martín, en la esquina de Avenida Luro y Mitre. Según los organizadores, se trata de una movilización “pacífica, ciudadana e institucional” que busca poner el tema de la inseguridad en la agenda pública sin banderas ni carteles políticos.

El recorrido de la marcha (difundido en redes sociales) fue planificado para transitar por espacios representativos de la justicia, la seguridad y la gestión local: Tribunales, como reclamo al Poder Judicial por “respuestas eficaces”; La Jefatura Departamental de Policía, lugar donde se expresa la presencia del Estado en materia de prevención; La Municipalidad de General Pueyrredón, destino al que se pretende entregar un petitorio con demandas concretas.

El cierre será en el Monumento al General San Martín.

Los organizadores también instaron a que “los barrios se sumen desde sus avenidas principales” para que la protesta “se escuche en toda la ciudad”. Reiteraron que se trata de un reclamo ciudadano sin afiliación partidaria y con foco en las preocupaciones de la comunidad.

La iniciativa se da en un contexto en el que vecinos y sectores de la sociedad marplatense vienen expresando su hartazgo por hechos delictivos que, según denuncias públicas y publicaciones en redes, se han multiplicado en distintas zonas de la ciudad.

El llamado es abierto, sin exigencias de banderas ni símbolos políticos, y busca sumar adhesiones de distintos sectores, incluidos choferes de aplicaciones de transporte, taxis y remises, que también fueron invitados para acompañar la protesta.

En ese marco, Iván del Palacio, vecino autoconvocado e integrante de la organización de la protesta, brindó detalles sobre el desarrollo de la movilización y remarcó su carácter apartidario.

“La movilización comienza a las 18 horas en el Monumento San Martín. Desde ahí nos vamos a trasladar hasta Tribunales para reclamar al Poder Judicial, luego iremos hacia la Jefatura Departamental para reclamar a la Policía de Buenos Aires y finalizaremos de nuevo el recorrido en la Municipalidad entregándole un petitorio al Intendente. Cantaremos el himno todos como marplatenses, ciudadanos y vecinos unidos. La marcha es solamente para reclamar seguridad, sin ningún tipo de bandera política”, expresó.