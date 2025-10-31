El último día de octubre llega con ambiente primaveral en Mar del Plata, donde se espera una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 9°C, ideal para disfrutar al aire libre antes del fin de semana.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche se prevé un cielo mayormente cubierto, aunque sin probabilidades de lluvias: la precipitación será prácticamente nula (0 a 10%).

El viento soplará del noroeste a 23–31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente durante la tarde, generando una sensación térmica variable pese al ascenso de la temperatura.

En resumen, será un viernes templado, ventoso y sin lluvias, con el sol intentando abrirse paso entre las nubes y consolidando un cierre de semana mucho más acorde a la primavera marplatense.

