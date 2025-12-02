Mar del Plata tendrá este martes 2 de diciembre una jornada más estable, luego del mal tiempo registrado el lunes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad presentará una mínima de 12°C y una máxima de 21°C, con un ambiente fresco por la mañana y algo más templado hacia la tarde.

Ads

El día comenzará con neblina, lo que podría afectar la visibilidad en los desplazamientos matutinos. Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante la tarde y parcialmente nublado por la noche, sin previsión de lluvias. De hecho, la probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0% y 10% a primera hora y 0% durante el resto del día.

El viento soplará del noroeste de manera constante, con intensidades leves que se ubicarán entre 7 y 12 km/h en todos los tramos de la jornada, sin ráfagas previstas.

Ads

Con esta mejora en las condiciones, se espera un martes más tranquilo y con buen margen para actividades al aire libre.

Puede interesarte

Ads