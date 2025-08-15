En menos de un día, diferentes dotaciones de bomberos de Mar del Plata debieron actuar en cuatro focos ígneos que se registraron en distintos sectores de la ciudad. Las intervenciones se realizaron en un taller mecánico, una vivienda particular, un depósito de productos industriales y sobre un vehículo en la vía pública. Aunque los daños materiales fueron significativos, no se reportaron personas lesionadas.

El hecho de mayor magnitud ocurrió en la noche del miércoles 14, a las 23:40, cuando se desató un incendio en un taller mecánico ubicado en calle 11 de Septiembre al 5700. El lugar, de unos 10 metros de frente por 20 de fondo, contenía varios vehículos y herramientas en su interior. Al momento del arribo de los bomberos del Cuartel Monolito, con apoyo del Cuartel Caisamar, el fuego ya había alcanzado también un depósito lindante donde se realizaban tareas de reprueba de cilindros de GNC, perteneciente al mismo propietario.

Dentro del taller y depósito se registraron importantes daños en varios vehículos: una Ford F100 fue consumida en su totalidad, un Peugeot 404 resultó afectado en un 70%, una Renault Kangoo sufrió daños del 50%, mientras que un camión KIA, un chasis IVECO y una moto tipo scooter marca Mondial sufrieron daños menores. También se vieron comprometidas herramientas y maquinaria. Tras un intenso trabajo de los bomberos, el incendio fue controlado y no se registraron víctimas.

Horas antes, a las 00:51 del mismo día, personal del cuartel Caisamar intervino por un incendio en una vivienda tipo chalet ubicada en la calle Unamuno al 1700. En el lugar, el fuego se inició en el cielo raso de una de las habitaciones, propagándose a las estructuras de madera. Los bomberos lograron controlar rápidamente el siniestro y enfriar la zona afectada. No hubo personas heridas y se entrevistó a la dueña del inmueble.

Durante la madrugada del jueves 15, a las 4:00, una dotación del Cuartel Puerto fue convocada por el incendio de un vehículo en la vía pública, en la intersección de William Morris y Padre Dutto. No trascendieron mayores detalles sobre el tipo de rodado ni las causas del siniestro. El fuego fue extinguido sin que se registraran víctimas.

Minutos más tarde, a las 4:38, una unidad del Cuartel Caisamar fue movilizada a un incendio en un depósito de la empresa Quilmes, ubicado en Ruta 2 y Avenida Constitución. En el interior del galpón, destinado al almacenamiento de heladeras exhibidoras, choperas y otros elementos, se detectó un foco ígneo originado por un desperfecto eléctrico. Las llamas afectaron aproximadamente 10 metros cuadrados y alcanzaron al menos 15 equipos. La estructura general del tinglado no resultó comprometida. El fuego fue rápidamente contenido y se realizaron tareas de enfriamiento. Tampoco hubo heridos en este caso.

Desde los cuerpos de bomberos reiteraron la importancia de mantener en condiciones las instalaciones eléctricas, tanto en viviendas como en espacios de trabajo, y recordaron la necesidad de dar aviso inmediato ante cualquier principio de incendio para evitar mayores daños.