Un violento robo a un chofer de aplicación terminó con la detención de cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años en Mar del Plata. El hecho ocurrió el viernes por la tarde-noche, cuando la víctima, un hombre de 50 años, fue asaltado bajo amenazas con un arma de fuego y despojado de su auto y pertenencias.

Ads

El alerta ingresó al 911 y rápidamente personal de la Comisaría Sexta comenzó la búsqueda. El vehículo sustraído, un Renault Logan blanco, fue localizado en Beruti y Portugal, pero sus ocupantes hicieron caso omiso a las sirenas e intentaron escapar. La persecución se extendió por varias calles hasta que el rodado perdió el control y chocó en Ecuador y French.

Puede interesarte

Allí descendieron cinco jóvenes. En la huida, uno de ellos disparó dos veces contra los efectivos sin llegar a herirlos. Finalmente, cuatro de los sospechosos fueron aprehendidos.

Ads

Durante el operativo, allegados a los detenidos arrojaron piedras contra la policía y los vehículos involucrados, lo que provocó daños en un patrullero y en el automóvil de la víctima.

El fiscal Marcelo Yañez Urrutia, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, ordenó la aprehensión del adolescente de 16 años, quien fue imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego y trasladado al Centro Especializado de Aprehensión. En cuanto a los otros tres jóvenes (de 15, 14 y 13 años), fueron notificados de la formación de causa y luego entregados a sus padres.

Ads

La investigación continúa para determinar si los menores participaron en otros ilícitos recientes bajo la misma modalidad.