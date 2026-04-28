El mercado laboral en el Partido de General Pueyrredon muestra señales de deterioro en un contexto económico nacional que combina crecimiento con desigualdad. Así lo revela el último Informe Sociolaboral elaborado por el Grupo de Estudios del Trabajo (GrET), que analiza datos del cierre de 2025 y el inicio de 2026.

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A nivel local, uno de los datos más relevantes es el aumento simultáneo de la actividad, el empleo y la desocupación. Esto se explica por una mayor cantidad de personas que salen a buscar trabajo ante la caída de ingresos, lo que eleva la presión sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación en Mar del Plata alcanzó el 9,5%, mientras que la subocupación llegó al 12,2% y la presión general trepó al 21,3%.

El informe también destaca un crecimiento del empleo informal, lo que refleja una inserción laboral más precaria. En paralelo, se registra una caída del empleo en empresas de cinco o más trabajadores en todos los sectores, algo que no ocurría desde la pandemia. A esto se suma un aumento de despidos sin causa y una expansión de los contratos temporarios.

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A nivel nacional, el panorama no es más alentador. Durante 2025 se perdieron más de 297 mil puestos de trabajo registrados, con caídas en casi todas las modalidades laborales. El empleo asalariado privado, el público, el trabajo en casas particulares y el monotributo social registraron retrocesos, mientras que el único crecimiento se dio en el monotributo, una forma de inserción con menor protección laboral.

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En el plano económico, si bien el país creció un 4,4% en 2025, ese repunte no se tradujo en una mejora para la mayoría de la población. El informe advierte que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por sectores primarios y financieros, mientras que actividades clave como la industria y la construcción aún no logran recuperarse de caídas previas.

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Además, el consumo muestra una fuerte desigualdad: mientras el indicador general crece, las ventas en supermercados y centros comerciales caen, lo que evidencia una retracción del consumo en los sectores medios y bajos.

Otro punto crítico es la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios, jubilaciones y el salario mínimo continúan deteriorándose frente a una inflación que volvió a acelerarse desde mediados de 2025. Según el informe, este proceso consolida una redistribución regresiva del ingreso, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

En síntesis, el estudio plantea un escenario de crecimiento económico con fuerte deterioro social: más personas buscando trabajo, menos empleo formal, salarios en baja y mayor desigualdad. Un cuadro que, en ciudades como Mar del Plata, se traduce en mayor precarización y tensión en el mercado laboral.