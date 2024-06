Este domingo se disputó la última jornada de la Fase 1 de SuperLiga que tuvo al Estadio Panamericano como escenario a lo largo de cuatro días y donde el dueño de casa, Mar del Plata Club, se quedó fuera del podio.

En esta oportunidad y después de un golpe duro como quedarse fuera del objetivo de jugar la final del torneo, las campeonas locales tenían que enfrentarse con La Salle HC, equipo con el que habían empatado 0-0 en el cierre de la fase regular.

A pesar de un duro encuentro donde se empieza a sentir el desgaste de los partidos consecutivos en estos días, el primer gol llegó recién en el tercer cuarto y fue para las locales. Candela Paredes cerró una jugada empujándola para poner en ventaja a su equipo.

Sin embargo, no lo pudieron sostener en el último cuarto donde La Salle se lo pudo dar vuelta. Primero fue con Julieta Torres que marcó el provisorio empate y 3 minutos más tarde, a 5 del final, Sofía Funes puso el 2-1 definitivo.

Mar del Plata Club terminó el certamen ocupando el cuarto puesto, mientras que el pasaje a la Fase Final de la SuperLiga quedó en manos de Duendes de Rosario que le ganó 3-1 en la final a Murialdo.

RESULTADOS - Domingo 2/6

Por el 7° Puesto - Natación y Gimnasia vs. Jockey Club (Salta) 2-0

Por el 5° Puesto - Provincial vs. Uncas 1-1 (5-4)

Por el 3° Puesto - Mar del Plata Club vs. La Salle 1-2

Por el 1° Puesto - Duendes vs. Murialdo 3-1

POSICIONES FINALES

1° Duendes

2° Murialdo

3° La Salle HC

4° Mar del Plata Club

5° Provincial

6° Uncas

7° Natación y Gimnasia

8° Jockey Club (Salta)

Jugadora del Torneo: Denise Wasinski (Duendes)

Arquera del Torneo: Sol Almirón (Duendes)

Jugadora de la Final: Josefina Nardi (Murialdo)

Goleadora: Julieta Medici (Murialdo)