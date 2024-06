Se completó este viernes la instancia regular de la Fase 1 en la SuperLiga de Hockey donde Mar del Plata Club buscaba el pasaje a las semifinales. Luego de un triunfo por la mañana y un empate en la noche, pudo quedarse con el segundo puesto del grupo para seguir en camino hacia el objetivo de ser campeonas.

El primer partido del día era clave para continuar con esperanzas de clasificación y depender de si mismo. Las dirigidas por Carlos Muñoz tuvieron contundencia en el inicio del juego ante Natación y Gimnasia de Tucumán y terminaron llevándose un importante triunfo por 2 a 0 gracias a los goles de Delfina Gerula y Candela Fruttero.

Con ese panorama, un empate ya les daba la clasificación a semifinales pero delante tenía a La Salle HC que venía de ganar sus dos partidos previos. Una derrota y una eventual victoria de Uncas podía complicar las chances de clasificación, pero las tandilenses igualaron 0-0 en primer turno y con ese resultado; “Mardel” estaba en semifinales. La definición sería entonces para pasar como líder o escolta.

En otro intenso cotejo, terminaron empatados 0 a 0 pero ambos equipos contaron con situaciones para ponerse en ventaja. Lo cierto es que no pudieron sacarse diferencias en los 60 minutos de juego.

Mar del Plata Club no pudo terminar como líder en la Zona “B” y por eso tendrá que jugar este sábado la semifinal desde las 17 en el Estadio Panamericano ante Duendes que igualó en puntos con Murialdo (ambos con 7) pero quedó primero por diferencia de gol.

RESULTADOS - Fase 1 - Damas - Zona 4

Murialdo vs. Provincial 4-1

Duentes vs. Jockey Club (Salta) 5-0

Uncas vs. La Salle HC 1-2

Mar del Plata Club vs. Natación y Gimnasia 2-0

Provincial (Rosario) vs. Duendes 2-3

Murialdo vs. Jockey Club (Salta) 4-2

Natación y Gimnasia vs. Uncas 0-0

Mar del Plata Club vs. La Salle 0-0

CRONOGRAMA - Sábado 1/6

13 hs. - Reclasificación - Provincial vs. Natación y Gimnasia

15 hs. - Reclasificación - Uncas vs. Jockey Club (Salta)

17 hs. - Semifinal - Duendes vs. Mar del Plata Club

19 hs. - Semifinal - La Salle HC vs. Murialdo