Mar del Plata es sede de uno de los torneos correspondientes a la Fase 1 de la SuperLiga, el torneo de clubes más importante del hockey nacional y donde Mar del Plata Club está buscando meterse por segundo año consecutivo entre los ocho mejores del país.

En el debut, las dirigidas por Carlos Muñoz se enfrentaron con Uncas de Tandil, un viejo conocido de las competencias zonales como el caso de la Copa “Mar y Sierras” y siempre fue un hueso duro de roer.

El partido, muy físico y exigente, no se abrió hasta el segundo cuarto cuando, en un córner corto Analía Décima puso en ventaja a las visitantes. Las locales no se desesperaron y siguieron haciendo su juego con mucho dominio de la bocha buscando profundidad.

A los 8 minutos del tercer cuarto, Candela Fruttero marcó el provisorio empate y parecía que era el momento de las marplatenses porque para esa altura del partido presionaban bien arriba y tenían un ritmo de juego alto. Los desbordes de Candela Ganduglia o de Delfina Gerula generaban situaciones, córner cortos, pero no podía efectivizar la ventaja.

Al minuto del último cuarto, Sofía Paglione, la eterna goleadora de CUDS que se sumó al plantel de Uncas para jugar este torneo, marcó el 2-1 y ponía otra vez la presión en los hombros de las chicas de Santa Celina.

La búsqueda siguió siendo la misma y por eso tuvo premio. En otro córner corto, Agustina Fernández Fantini encontró la precisión que venían buscando para el 2-2. No se conformaron con ello y fueron por más, pero no pudieron ponerse en ventaja por primera vez en el partido.

En la última jugada del partido, las dirigidas por Eduardo Spath tuvieron dos cortos seguidos que podrían haber cambiado el destino del partido, pero falló por centímetros. Fue empate para comenzar el torneo y sumar ahora para el viernes la presión de tener que ganar para meterse en semifinales.

Primero será a las 13.30 contra Natación y Gimnasia que hoy perdió en su debut y también debe sumar obligatoriamente; y luego, desde las 21, ante La Salle HC que se impuso 2-0 y es el líder de la zona.

RESULTADOS - FASE 1 - Zona 4 - SuperLiga

Provincial (Rosario) vs. Jockey Club (Salta) 2-1

Murialdo vs. Duendes 2-2

Natación y Gimnasia vs. La Salle HC 0-2

Mar del Plata Club vs. Uncas (Tandil) 2-2