Mar del Plata vivió uno de los fines de semana largos más convocantes de los últimos años. Entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre de 2025, ingresaron a la ciudad 158.775 visitantes, según datos provisorios del Ente Municipal de Turismo y Cultura. El volumen total representa un 37,9% más que el mismo fin de semana largo de 2024, que entonces contó con un día menos.



El número consolida a la ciudad como uno de los destinos preferidos del país y marca un nuevo hito dentro del histórico de arribos del fin de semana largo del 20 de noviembre. La evolución muestra que los 158.775 visitantes de este año superan ampliamente los registros anteriores, entre ellos los 133.691 de 2019, los 127.263 de 2021 y los 115.175 de 2024.



El seguimiento estadístico del EMTur señala que el flujo turístico se mide a partir de datos aportados por diversas fuentes oficiales y concesionarias, según el tipo de acceso a la ciudad como la ferroautomotora, rutas y el aeropuerto.

Con la temporada de verano cada vez más cerca, las autoridades locales destacaron el impacto positivo del fin de semana largo y su proyección para los próximos meses, en un escenario donde Mar del Plata vuelve a posicionarse como uno de los principales polos turísticos del país.

