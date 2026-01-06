El Teatro Tronador BNA abrió sus puertas para recibir a las figuras más relevantes que ya se encuentran realizando temporada en la ciudad, en el marco del Almuerzo de Apertura de la Temporada Mar del Plata 2026.

Ads

El encuentro, organizado por Marcelo González, empresario y dueño del Teatro Tronador BNA, reunió a los grandes protagonistas del verano en una jornada de celebración, camaradería y expectativas renovadas para una temporada que se proyecta como una de las más sólidas y diversas del circuito teatral nacional.

Puede interesarte

Durante el almuerzo dijeron presente representantes de las principales producciones que integran la cartelera marplatense. Por el Teatro Tronador BNA asistieron Gabriel Goity, Daniel Miglioranza, Fernando Lupiz y Larry de Clay, en nombre de Cyrano; Leticia Siciliani, Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Mariano Saborido y César “Banana” Pueyrredón, por La Llamada; y Pompeyo Audivert, protagonista de Habitación Macbeth. También participaron representantes de ¡Chau, Macoco! y de La Granja de Zenón, con la presencia de Bartolito y Zenón, quienes aportaron un clima festivo al encuentro.

Ads

Asimismo, se destacó la presencia de Damián de Santo y Martín Seefeld, protagonistas de Una Clase Especial; Facundo Arana, quien presenta su unipersonal En el Aire; Nito Artaza, Vanina Escudero, Mónica Farro, Alejandro Paker y Kitty Locane, por Passion; y Esteban Meloni, Malena Solda, Alberto Ajaka y Vanesa González, integrantes de Made in Lanús.

También participaron José María Muscari, Diego Ramos, Nicolás Riera, Gloria Carrá y Julieta Ortega, figuras centrales de Sex; Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari, en representación de El Secreto; y Roberto Peña, por Función Imposible. A ellos se sumaron Carna, Miguel Ángel Cherutti, Torry, Rodrigo Vagoneta, Adrián Maucci, Victoria Carreras, Juan Butilofsky y Gabi Gavila, entre otros referentes del espectáculo.

Ads

Uno de los anuncios destacados de la jornada fue la confirmación del estreno de Cha Cha Cha en el Teatro Carreras, con la presencia de Alfredo Casero, Alacrán y Lito Ming, además de la participación de Juan Amador, por Sangre Gitana.

Con producciones como La Ballena, protagonizada por Julio Chávez, y Edipo en Ezeiza, el Teatro Tronador BNA dejó oficialmente inaugurada una nueva temporada en la que vuelve a posicionarse como uno de los grandes epicentros culturales de la ciudad.

En esta edición, además, el teatro incorpora un concepto global e innovador, a partir de una alianza estratégica piloto con YPF FULL, que propone integrar cultura, arte, educación, gastronomía y cuidado del medio ambiente, ofreciendo al público una experiencia integral para disfrutar con todos los sentidos.

Ads

El Almuerzo de Apertura dejó en claro que Mar del Plata inicia la Temporada 2026 con una cartelera potente, una fuerte presencia de figuras y un marcado optimismo que reafirma a la ciudad como capital teatral del verano.