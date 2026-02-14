José García, titular del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros, confirmó que este domingo 15 de febrero volverá el tradicional “Pastelero”, que será armado en vivo en el Museo del Mar.

En el marco de los festejos por el 152° aniversario de Mar del Plata, la ciudad volverá a tener uno de sus clásicos más esperados: el alfajor gigante. La iniciativa, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros, se realizará este domingo 15 de febrero desde las 15 en el Museo del Mar.

José García, secretario general del gremio, destacó que será el tercer año consecutivo en que llevan adelante esta propuesta y adelantó que la edición 2026 superará a las anteriores. “Este domingo, 15 de febrero, festejando nuevamente el aniversario de los 152 años de Mar del Plata, Pastelero vuelve a hacer el alfajor gigante. Realmente es el tercer año consecutivo y nosotros año tras año siempre agregamos unos kilos más”, señaló.

El dirigente recordó que en 2025 el alfajor pesó 640 kilos y confirmó que en esta oportunidad alcanzará los 720 kilos. “El año pasado fue de 640 kilos, este año lo vamos a hacer de 720 kilos y realmente lleva un trabajo importante de dos semanas”, explicó.

Según detalló García, la elaboración comenzó el 2 de febrero con la preparación de la masa y las galletas. “Arrancamos haciendo todo lo que es la masa, la galleta, que eso se lleva por partes, porque es un alfajor gigante, de cuatro metros de diámetro. La semana pasada fue todo para hacer la masa y esta semana es todo el armado”, indicó.

El evento volverá a tener como escenario el Museo del Mar, un espacio que el gremio considera emblemático. “Lo vamos a hacer como el año pasado en el Museo del Mar, porque es un lugar emblemático de Mar del Plata. Estamos enfrente de la playa y sabemos que se convoca a todos los marplatenses, a toda la familia pastelera y también al turismo”, afirmó.

El armado del alfajor será en vivo y contará con una importante logística. “Estamos hablando de 10 profesores maestros pasteleros que van a estar trabajando en el armado, con la pintada del chocolate en vivo para que la gente lo vea”, adelantó. Además, habrá tallado en fruta, esculturas de chocolate y otras demostraciones para que el público disfrute del espectáculo completo.

El momento culminante será el corte del alfajor, previsto para alrededor de las 17. “Invitamos a todos los marplatenses, turistas y familias a que nos acompañen. A partir de las 15 horas vamos a estar trabajando en el armado y alrededor de las 5 de la tarde lo estaríamos cortando”, precisó García.

Finalmente, el dirigente reiteró la invitación: “Están todos invitados, la familia pastelera y no pastelera también, y todo el turismo que ande por la zona del Museo del Mar. Un abrazo grande para todos los marplatenses”.