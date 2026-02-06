Mar del Plata celebrará el próximo martes su 152° aniversario con una jornada conmemorativa que incluirá un acto oficial por la mañana y un festival artístico por la tarde, organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

En el marco del aniversario de la fundación de la ciudad, a las 09:00 se realizará la ceremonia oficial al pie del monumento a Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata, ubicado en Plaza Colón.

Asimismo, desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura se invitó a toda la comunidad a participar de la celebración principal que tendrá lugar a partir de las 18:00 en el Parque San Martín, con entrada libre y gratuita.

El cronograma artístico comenzará con la presentación de la Guardia Nacional del Mar y la Banda del Ejército. A las 19:00, el cantante marplatense Tato Arzune ofrecerá su espectáculo Canciones de fogón, y a las 20:30 se desarrollará un set de música electrónica a cargo de los DJs Jano Gil y Franco Montedoro, que se extenderá hasta las 23:00.

En el predio habrá foodtrucks de distintas firmas participantes del CaFest -festival del café de especialidad marplatense- y puntos de hidratación, por lo que se recomienda al público asistir con botellas recargables.

“Nos entusiasma muchísimo poder celebrar los 152 años de Mar del Plata y hacerlo en un lugar tan emblemático como es el Parque San Martín”, señaló Francisco Taverna, director de Cultura: “Es un evento para encontrarnos todos, para celebrar al lado del mar y para seguir disfrutando de esta ciudad tan increíble que tiene todo”.