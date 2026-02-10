Mar del Plata celebrará este martes el 152° aniversario de su fundación con una agenda que combinará el acto institucional tradicional y una gran propuesta cultural y recreativa abierta a toda la comunidad.

A las 9 de la mañana se llevará a cabo la ceremonia oficial al pie del monumento a Patricio Peralta Ramos, fundador de la ciudad, ubicado en Plaza Colón. El acto marcará el inicio formal de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

Más tarde, a partir de las 18, la celebración se trasladará al Parque San Martín, en la zona de Playa Grande, donde se desarrollará un evento pensado para disfrutar en familia y con amigos. La propuesta es impulsada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura y contará con una variada grilla artística.

La jornada comenzará con las presentaciones de la Guardia Nacional del Mar y la Banda del Ejército. A las 19, el músico marplatense Tato Arzune subirá al escenario con su espectáculo “Canciones de Fogón”, una propuesta íntima y participativa. Luego, desde las 20.30 y hasta las 23, la música electrónica tomará protagonismo con un DJ set a cargo de Jano Gil y Franco Montedoro.

Durante el evento habrá foodtrucks de distintas firmas que participan del CaFest, el festival del café de especialidad marplatense, además de puntos de hidratación. Desde la organización invitaron al público a llevar botellas recargables, reposeras, mantas y mate para disfrutar de la jornada al aire libre.

“Nos entusiasma muchísimo poder celebrar los 152 años de Mar del Plata y hacerlo en un lugar tan emblemático como el Parque San Martín, con este padrinazgo que lleva adelante la familia Cabrales y el acompañamiento de empresas y artistas de nuestra ciudad”, señaló el director de Cultura, Francisco Taverna.

“Invitamos a todos a sumarse, a traer sus reposeras, mantas y mates, disfrutar del café, de la música y luego prepararnos para bailar cuando caiga la noche. Es un evento para encontrarnos, para celebrar al lado del mar y seguir disfrutando de esta ciudad tan increíble”, concluyó el funcionario.