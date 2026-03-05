El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) organizó una serie de actividades deportivas y recreativas durante marzo para celebrar el Mes del Deportista Marplatense, en conmemoración del cierre de los Juegos Panamericanos de 1995, ocurrido el 26 de marzo.

La agenda comienza este viernes con un encuentro de waterpolo en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, de 20.30 a 22.30, con la participación de los clubes Atlantis, Dogos y Avellaneda. La actividad continuará el sábado entre las 12 y las 16.

Ese mismo sábado se realizará la 18° Exhibición Nacional de Rescate para Escuelas de Guardavidas, donde se disputará la Copa EMDER. El evento tendrá lugar entre las 7 y las 17 en la Playa del Museo.

También en el Natatorio Zorrilla habrá una exhibición infantil de natación artística de 9 a 12, que marcará el inicio de un taller gratuito de la disciplina y contará con una presentación de la Selección Argentina. El taller está destinado a niños de entre 6 y 9 años que sepan nadar y cuenten con apto médico vigente.

El sábado 14 será el turno del taekwondo, con una exhibición en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, ubicado en Einstein 1502, de 9 a 13, donde participarán destacados atletas de la disciplina.

El Natatorio Zorrilla volverá a ser escenario el sábado 21 con un evento para usuarios de pileta libre y de la escuela de natación de nivel intermedio y avanzado. Entre las 9 y las 12 se realizará la denominada Posta a la Americana, una competencia por equipos en formato de relevos.

Para el cierre del mes se programaron dos actividades abiertas para toda la familia. El 28 de marzo habrá una exhibición de kayak polo en la Laguna de los Padres, en el Centro de Actividades Náuticas del EMDER, entre las 10 y las 16.

Ese mismo día, el Polideportivo Colinas organizará un duatlón para vecinos mayores de 18 años que participan de las actividades del establecimiento. La competencia comenzará a las 13 y tendrá modalidades sprint e intermedia, tanto individual como por equipos.

Además, durante todo el mes los polideportivos barriales y las escuelas deportivas municipales realizarán actividades recreativas y educativas vinculadas con la historia del deporte local y el Día del Deportista Marplatense.

Por otra parte, este fin de semana en la Playa Deportiva se disputará la tercera etapa del Circuito Marplatense de Beach Volley, el sábado y domingo de 9 a 19. El domingo también se realizará un encuentro abierto y gratuito de beach cestoball de 16 a 19.

Finalmente, el domingo 8 de marzo se llevará a cabo la Correcaminata por el Día de la Mujer en el Corredor Saludable, organizada por el Colegio de Martilleros. La actividad se desarrollará entre las 8 y las 11 con punto de encuentro en Plaza España.