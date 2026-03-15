Foto El Aguante (@cristian_fotografo)

La consagración fue tras vencer en la final a su par de Tandil en un emocionante encuentro disputado en el predio de Aldosivi.

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El partido fue muy parejo y durante el tiempo reglamentario finalizó igualado 2 a 2. Sin embargo, en la definición desde el punto penal, el conjunto marplatense mostró mayor efectividad y se impuso por 3 a 1.

De esta manera, la roja logró quedarse con el título en su casa y celebrar un nuevo logro para el fútbol femenino de la ciudad.

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Foto El Aguante (@cristian_fotografo)

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