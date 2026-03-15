Mar del Plata campeona
La selección femenina de la Liga Marplatense de Fútbol se consagró campeona del torneo organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.
La consagración fue tras vencer en la final a su par de Tandil en un emocionante encuentro disputado en el predio de Aldosivi.
El partido fue muy parejo y durante el tiempo reglamentario finalizó igualado 2 a 2. Sin embargo, en la definición desde el punto penal, el conjunto marplatense mostró mayor efectividad y se impuso por 3 a 1.
De esta manera, la roja logró quedarse con el título en su casa y celebrar un nuevo logro para el fútbol femenino de la ciudad.
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