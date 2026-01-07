El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles inestable y con marcado descenso térmico en Mar del Plata, acompañado por alerta por vientos fuertes que se sentirán durante gran parte de la jornada.

La ciudad tendrá una temperatura mínima de 14°C y una máxima que apenas alcanzará los 22°C, marcando un notable alivio tras varios días de calor intenso.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones, con chances de lluvia que rondan entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo se mantendría mayormente nublado, con bajo riesgo de lluvias.

Uno de los factores más destacados de la jornada será el viento. Se prevén vientos sostenidos del sector sur y sudeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, lo que motivó la emisión de una alerta por vientos fuertes para la región.

Desde los organismos de seguridad recomiendan extremar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades náuticas y tener especial cuidado en zonas costeras y al circular por la vía pública.

