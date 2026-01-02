Mar del Plata tendrá este viernes 2 de enero una jornada marcada por el descenso de temperatura, la nubosidad persistente y una alerta por vientos intensos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará apenas los 21 grados, configurando un día fresco para la temporada de verano. Durante la mañana y la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que hacia la noche se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40 por ciento.

En lo que respecta al viento, se anticipa una situación que requiere especial atención. Los vientos soplarán del sector sudeste rotando al sur, con velocidades sostenidas de 23 a 41 kilómetros por hora, pero con ráfagas que por la noche podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora, lo que motivó una alerta por vientos fuertes en la zona.

Las condiciones previstas podrían generar complicaciones en actividades al aire libre, por lo que se recomienda extremar precauciones, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico oficial.

