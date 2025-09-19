El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarillo por tormentas fuertes en Mar del Plata para la mañana del viernes 19 de septiembre. Se esperan precipitaciones intensas, con una probabilidad de entre 70% y 100%, acompañadas por ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C. Por la mañana el clima estará inestable con tormentas, mientras que hacia la tarde y la noche se espera un cielo nublado pero sin lluvias, con baja probabilidad de precipitaciones (0-10%).

El viento soplará primero del noroeste, rotando al sudoeste por la tarde y al sudeste por la noche, con intensidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones durante la mañana, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.

