El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos intensos que afectará a Mar del Plata durante este miércoles 20 de agosto de 2025. Según el pronóstico oficial, se esperan ráfagas de entre 60 y 70 km/h, con viento predominante del sector suroeste desde la tarde y hasta la noche.

La jornada comenzará con lluvias durante la mañana, con una probabilidad de precipitación de 70 a 100%, mientras que hacia la tarde y la noche el clima se tornará ventoso. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 10°C y una máxima de apenas 12°C.

El viento soplará con intensidades de 32 a 41 km/h durante gran parte del día, lo que, combinado con las ráfagas, generará condiciones complicadas en la costa y en zonas abiertas.



El fenómeno que atraviesa la región está asociado a un proceso conocido como ciclogénesis, que ocurre cuando una depresión atmosférica se intensifica rápidamente, generando lluvias abundantes, vientos fuertes y cambios bruscos en la presión. Esto explica la sucesión de jornadas con tormentas y ráfagas intensas que afectan al sudeste bonaerense.

Se recomienda a la población tomar precauciones, asegurar objetos al aire libre y evitar circular en zonas costeras durante las horas de mayor intensidad del viento.

