Mar del Plata: avanzan las obras de iluminación LED en el centro, el Puerto y distintos barrios
El EMVIAL finalizó los trabajos en Villa Lourdes y el Puerto, y continúa con la repotenciación en pleno centro.
La Municipalidad de General Pueyrredón, a través del EMVIAL, informó que sigue adelante el Plan de Repotenciación LED en Mar del Plata. En los últimos días se completó el recambio de luminarias en Villa Lourdes y en la zona del Puerto, y actualmente las tareas avanzan por el centro de la ciudad.
Según explicaron, la instalación de tecnología LED permite duplicar la potencia lumínica, lo que mejora la visibilidad para peatones y conductores, además de generar un importante ahorro energético para el Municipio.
En el sector céntrico, la renovación del alumbrado se concentra en el cuadrante delimitado por las avenidas Independencia y Buenos Aires, y entre Colón y Luro. En paralelo, en el Puerto y Villa Lourdes se reemplazaron más de 800 artefactos.
El plan también alcanzó a distintos barrios. En San José, se trabajó sobre la calle España, entre Juan B. Justo y Paso; mientras que en Libertad se colocaron 150 nuevos artefactos en las calles Tandil, Leguizamón y Brasil, desde Berutti hasta Luro. Además, se sumaron nuevos puntos de iluminación en Las Lomitas y Florentino Ameghino, ampliando la cobertura en la periferia.
En cuanto a plazas y plazoletas, se realizaron recambios en la Plaza San Martín del barrio Santa Isabel, la Plaza Chazarreta en La Florida y la Plazoleta Hipólito Yrigoyen.
Desde el EMVIAL recordaron que, en caso de luminarias fuera de servicio, los vecinos pueden realizar reclamos llamando al 147.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión