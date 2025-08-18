La Municipalidad de General Pueyrredón, a través del EMVIAL, informó que sigue adelante el Plan de Repotenciación LED en Mar del Plata. En los últimos días se completó el recambio de luminarias en Villa Lourdes y en la zona del Puerto, y actualmente las tareas avanzan por el centro de la ciudad.

Ads

Según explicaron, la instalación de tecnología LED permite duplicar la potencia lumínica, lo que mejora la visibilidad para peatones y conductores, además de generar un importante ahorro energético para el Municipio.

En el sector céntrico, la renovación del alumbrado se concentra en el cuadrante delimitado por las avenidas Independencia y Buenos Aires, y entre Colón y Luro. En paralelo, en el Puerto y Villa Lourdes se reemplazaron más de 800 artefactos.

Ads

Puede interesarte

El plan también alcanzó a distintos barrios. En San José, se trabajó sobre la calle España, entre Juan B. Justo y Paso; mientras que en Libertad se colocaron 150 nuevos artefactos en las calles Tandil, Leguizamón y Brasil, desde Berutti hasta Luro. Además, se sumaron nuevos puntos de iluminación en Las Lomitas y Florentino Ameghino, ampliando la cobertura en la periferia.

En cuanto a plazas y plazoletas, se realizaron recambios en la Plaza San Martín del barrio Santa Isabel, la Plaza Chazarreta en La Florida y la Plazoleta Hipólito Yrigoyen.

Ads

Desde el EMVIAL recordaron que, en caso de luminarias fuera de servicio, los vecinos pueden realizar reclamos llamando al 147.