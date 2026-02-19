Mar del Plata dio un paso clave hacia la innovación sanitaria con una alianza entre la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (ATICMA) y el Hospital Privado de Comunidad – Fundación Médica, que impulsa el desarrollo e implementación de soluciones de inteligencia artificial en salud.

La iniciativa, presentada en el marco del año en que ATICMA celebra sus 20 años de trayectoria, busca consolidar a Mar del Plata como un hub tecnológico con capacidad real para liderar procesos de innovación en sectores clave como la salud, conectando talento local, infraestructura tecnológica y proyectos de alto impacto.

Con una presencia activa en el ecosistema tecnológico desde 2023 (cuando el Hospital Privado de Comunidad se sumó como uno de los primeros actores del sector salud en asociarse formalmente con ATICMA), este establecimiento se destaca por su apuesta concreta por la innovación.

Entre los avances más relevantes que fundamentan esta alianza se encuentran: La instalación de servidores dedicados y una infraestructura robusta para procesamiento de datos propios, sin dependencia de plataformas externas; el desarrollo y utilización de agentes de IA orientados a optimizar la atención al público y la gestión de turnos, con herramientas diseñadas para agilizar y personalizar servicios; la creación de modelos de IA basados en datos clínicos internos, pensados para brindar apoyo directo al trabajo médico; la incorporación de robótica e inteligencia artificial aplicada a cirugías de alta precisión, un avance que posiciona al hospital como pionero a nivel regional; soluciones tecnológicas orientadas a optimizar procesos internos de gestión médica, historias clínicas y flujos de información.

Este enfoque estratégico busca no solo modernizar los procesos clínicos, sino también mejorar la calidad de atención, reducir tiempos administrativos y sentar las bases para una medicina cada vez más apoyada en datos y automatización.

Desde el seno de ATICMA, el presidente Gustavo Bispo resaltó la importancia de construir “vínculos estratégicos con instituciones que estén liderando procesos reales de innovación”, en especial en sectores como salud, industria y servicios. Además, agradeció el acompañamiento de la Fundación Médica en la consolidación de la agenda tecnológica de la asociación.

Por su parte, el Dr. Fernando Santomil, presidente del Consejo de Administración del Hospital Privado de Comunidad, remarcó que la alianza permitirá “potenciar proyectos clave, como la optimización de la historia clínica informatizada y el desarrollo de nuestra propia inteligencia artificial”, y destacó el respaldo de socios tecnológicos como Hewlett Packard, NVIDIA, Glic y Boolear” para fortalecer la iniciativa dentro del ecosistema marplatense.

Este acuerdo se enmarca en un contexto regional donde la inteligencia artificial se posiciona como herramienta central para el desarrollo de soluciones innovadoras en múltiples sectores, entre ellos el sanitario. Iniciativas similares de colaboración entre tecnología y salud están creciendo en Argentina y el mundo, consolidando una tendencia hacia servicios más eficientes, personalizados y basados en análisis de datos.

La alianza entre ATICMA y el Hospital Privado de Comunidad no solo amplía las fronteras de la innovación en Mar del Plata, sino que también proyecta al partido como un actor clave en el debate y la implementación de soluciones tecnológicas que pueden redefinir la atención médica.

Con esta alianza consolidada, los expertos y líderes de ambos organismos esperan no solo avanzar en proyectos concretos, sino también sentar las bases para futuras iniciativas que conecten tecnología, talento y servicios de salud, contribuyendo al crecimiento del ecosistema digital argentino y posicionando a Mar del Plata como un referente en innovación aplicada a la medicina.