Mar del Plata amaneció nublada: ráfagas fuertes y lloviznas aisladas
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 16 grados.
Este lunes 13 de octubre se espera en Mar del Plata una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas. La mínima será de 11 °C y la máxima no superará los 16 °C, lo que mantendrá un ambiente frío durante todo el día.
La probabilidad de precipitaciones será casi nula, con valores cercanos al 10 % tanto por la mañana como por la tarde y la noche, por lo que prevén lluvias aisladas.
El viento soplará del sector sur y sudoeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h en horas de la mañana. Hacia la noche perderá intensidad pero seguirá siendo perceptible.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión