Este lunes 13 de octubre se espera en Mar del Plata una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas. La mínima será de 11 °C y la máxima no superará los 16 °C, lo que mantendrá un ambiente frío durante todo el día.

La probabilidad de precipitaciones será casi nula, con valores cercanos al 10 % tanto por la mañana como por la tarde y la noche, por lo que prevén lluvias aisladas.

El viento soplará del sector sur y sudoeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h en horas de la mañana. Hacia la noche perderá intensidad pero seguirá siendo perceptible.

