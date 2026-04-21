El sistema de salud de Mar del Plata fue distinguido con el nivel más alto dentro del registro internacional RES-Q, que evalúa la calidad de atención en casos de accidente cerebrovascular (ACV).

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La ciudad obtuvo la certificación “Diamante”, la categoría más alta, en base a indicadores como la rapidez de respuesta, la precisión en el diagnóstico y la aplicación de tratamientos en tiempo y forma.

Uno de los factores determinantes fue el rol del SAME, que permite detectar rápidamente los síntomas, activar el protocolo y trasladar a los pacientes a centros preparados. La intervención temprana es clave para reducir secuelas y mejorar las chances de recuperación.

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El sistema también se apoya en la coordinación entre hospitales, clínicas y equipos médicos, que trabajan con protocolos unificados para acelerar cada etapa del proceso, desde la primera atención hasta el tratamiento y seguimiento.

Además, se destacaron mejoras en los tiempos de atención, el acceso a estudios por imágenes y la implementación de terapias específicas dentro de las primeras horas, un punto crítico en este tipo de cuadros.

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El reconocimiento refleja el trabajo conjunto entre el sector público, privado y académico, junto con la capacitación constante del personal de salud y el uso de herramientas de monitoreo para optimizar la respuesta ante emergencias.

Este logro posiciona a la ciudad entre los sistemas más eficientes en la atención del ACV, una de las principales causas de muerte y discapacidad.

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