Mar del Plata tendrá este martes una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas, cielo mayormente nublado y sin probabilidad significativa de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados durante la tarde, consolidando un día ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la playa.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, por la tarde se presentará mayormente nublado y hacia la noche nublado, con probabilidad de lluvias de apenas 0 a 10%, por lo que no se prevén precipitaciones de relevancia.

En cuanto al viento, soplará con intensidad moderada, primero desde el noroeste y noreste, y luego desde el norte durante la noche, con velocidades de 23 a 41 km/h. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 59 km/h, especialmente en horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras y con actividades náuticas.

El panorama anticipa un martes de calor sostenido, con algo de nubosidad y viento, pero sin lluvias que afecten la jornada.

