Natalia Etcheverry fue condenada a 16 años de prisión por el asesinato de su hija de 8 años, tras suministrarle un coctel de drogas y alcohol. La decisión fue tomada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 a cargo de los jueces Fabián Riquert, Manuel Suegro y Federico Wacker Schroeder.

Al respecto, la fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación, explicó en diálogo con El Marplatense que “el Ministerio Público requirió la pena de prisión perpetua como lo establece el artículo 80, inciso primero, del código penal”.

“No obstante, el Tribunal consideró que era aplicable la última parte que establece circunstancias extraordinarias de atenuación y prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, condenándola en consecuencia a 16 años”, continuó.

Asimismo, destacó que “la circunstancias extraordinarias que valoraron fueron una cuestión de medios económicos, la propia enfermedad de la hija, la agresividad que la niña tenía para con la madre en relación a su patología, entre otras”.

Sin embargo, “Se descartó que la muerte había sido accidental y por lo tanto fue con etiología homicida. A la autora se le revocó el arresto domiciliario y va a ser conducida a la Unidad Penal N°50”, concluyó.





