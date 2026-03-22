Mar de Cobo será sede de la primera edición de la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor, que se realizará del 2 al 4 de abril, de 14:00 a 20:00, en la Plaza Central de Mar de Cobo (avenida Manuel Cobo s/n), organizada por la Secretaría de Turismo y Ambiente del Partido de Mar Chiquita.

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Durante las tres jornadas, el evento reunirá a chocolateros y alfajoreros del distrito, quienes ofrecerán sus elaboraciones artesanales, con el objetivo de destacar la calidad y la identidad de la producción local, uno de los ejes principales de la propuesta.

La programación incluirá espectáculos artísticos, cocina en vivo, actividades recreativas, paseo de artesanos y sorteos, en un espacio pensado para el encuentro y la participación tanto de vecinos como de visitantes.

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La Fiesta Itinerante forma parte de un ciclo que recorre distintas localidades del Partido de Mar Chiquita a lo largo del año, con el objetivo de promover el desarrollo turístico, dinamizar la economía local y consolidarse como uno de los eventos representativos de la región.

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