La Municipalidad de Mar Chiquita organizará el Carnaval del Bosque y el Mar los días 7 y 8 de febrero desde las 20:00 en la Plaza Manuel Belgrano (avenida Mar de Cobo y De la Merced), en la localidad de Mar de Cobo, con una propuesta gratuita que reunirá comparsas, música, danza y actividades culturales para vecinos y turistas.

El evento se desarrollará de manera conjunta con instituciones locales, agrupaciones culturales y residentes, con el objetivo de fortalecer la identidad de la región y poner en valor el trabajo colectivo de la comunidad.

La entrada será libre y gratuita e incluirá espectáculos de comparsas, murgas y shows musicales. Además, el predio contará con una feria de productos de emprendedores locales y un patio gastronómico y cervecero para el público asistente.

La programación del sábado 7 estará integrada por Javi Circo, Atlántida Queda Lejos, Talleres Batuka, La Clara no tan Santa, Los Murguientos, Operación Rosa Rosa, La Poderosa Kaydem Comparsa, Papaya y Santa Cumbia del Mar.

En tanto, el domingo 8 se presentarán Javi Circo, Orquesta Popular Costera, Murga Parlantes en el Corazón, La Mestiza Cuerda de Candombe, Despuntando Vicios, El Balde y los 5 Ladinos, Estrella de Mar Comparsa y Melodía de Barrio Cumbia.

