Un episodio inusual sacudió a Mar de Ajó cuando una moza de un bar local denunció públicamente irregularidades bromatológicas y explotación laboral en pleno horario de atención, ante la sorpresa de turistas y comensales. El hecho quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Ads

La situación ocurrió en El Selfie Bar de la Costa, ubicado sobre la calle Irigoyen al 200, dentro del Partido de la Costa. En las imágenes, la trabajadora se para entre las mesas y acusa a los dueños del local de mantener condiciones “insalubres” y de pagar salarios muy por debajo de lo legal.

“Este lugar es un lugar de explotación”, afirmó la moza, quien aseguró que en la cocina “hay ratas y cucarachas”, y que se reutilizan alimentos vencidos. Según su relato, cervezas fuera de fecha serían manipuladas para borrar los vencimientos y la comida “recalentada” se serviría de un día para otro.

Ads

Puede interesarte

La denuncia también apuntó a las condiciones laborales: sostuvo que las mozas cobrarían $15.000 por jornadas de 12 horas, mientras que a la cajera se le pagarían $30.000 pese a manejar todo el efectivo del local. Antes de retirarse, incluso instó a los clientes a irse sin pagar, al considerar que los responsables “no se lo merecían”.

Tras la repercusión del video, la administración del bar difundió un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente las acusaciones. Aseguraron que el establecimiento cumple con las normas de higiene, bromatología y legalidad, y anticiparon que el caso ya está en manos de asesores legales.

Ads

Mientras el video continúa circulando y genera debate en redes, no se informó oficialmente si hubo inspecciones municipales posteriores al escrache. El episodio reavivó la discusión sobre condiciones laborales y controles sanitarios en plena temporada turística.

Fuente: Dib