El Partido de Mar Chiquita celebró la segunda edición de la Fiesta de la Albufera en Balneario Parque Mar Chiquita, una propuesta que se desarrolló durante cuatro jornadas y convocó a cientos de turistas y residentes, con entrada libre y gratuita, consolidándose como la primera fiesta popular del año en el distrito.

El evento combinó música en vivo, baile, espectáculos, gastronomía, propuestas recreativas, artesanos, emprendedores y múltiples actividades gratuitas, todo en el marco del entorno natural de la albufera, considerado un espacio único en el país.

Durante su recorrida por la celebración, el intendente Walter Wischnivetzky, acompañado por la delegada de Mar Chiquita, Andrea Lescano, y el secretario de Turismo, Edgardo Veble, destacó que “es una fiesta realmente hermosa en un espacio que es único en el país: la albufera. Vivimos excelentes jornadas con muchas propuestas para toda la familia en la primera fiesta popular de Mar Chiquita”.

Entre las actividades más destacadas se desarrollaron travesías en kayak, stand up paddle, clases de yoga, torneos de tejo y circuitos turísticos, que se sumaron a la variada grilla artística y cultural de la propuesta.

Desde la Municipalidad de Mar Chiquita informaron además que este fin de semana, del viernes al domingo, se realizará la Fiesta Provincial del Costillar de Vivoratá, también con entrada libre y gratuita.

