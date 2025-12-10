El Partido de Mar Chiquita vivió un fin de semana colmado de arte, con teatros a sala llena en distintas localidades y un público que acompañó masivamente las propuestas en escena. La actividad cultural local volvió a demostrar su vitalidad y capacidad de convocatoria.

Según informó la Secretaría de Cultura y Educación, en Coronel Vidal se produjo un reencuentro con una compañía de larga trayectoria que regresó a las tablas tras una prolongada ausencia.

Bajo la dirección de Marcelo Peche Cruces, el grupo estrenó Ballena franca. Quienes no pudieron asistir tendrán una nueva oportunidad el próximo sábado 20, cuando la función se repita en el Cine Teatro Oscar Sestelo.

Simultáneamente, en Santa Clara del Mar, el Teatro Leonardo Favio agotó sus localidades con el grupo Vivencias, que presentó una doble función cargada de comicidad: Tic Toc y The Santa Rebels.

El cierre de las jornadas artísticas estuvo a cargo del taller estable Habemus teatro, que presentó su muestra anual bajo el título Aquelarre: misión imposible.

