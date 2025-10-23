La presencia de un puma en Santa Elena, una localidad ubicada en la zona sur del partido de Mar Chiquita, generó preocupación entre vecinos y autoridades, luego de que el animal fuera captado por cámaras de seguridad durante la madrugada.

La imagen del felino caminando cerca de un country se viralizó rápidamente, y activó un operativo conjunto entre Policía Rural, Defensa Civil y la Dirección de Fauna de la Provincia.

Según pudo confirmar El Marplatense, los videos fueron registrados en las últimas horas y muestran al puma merodeando a metros de las viviendas. “Estamos en plena búsqueda, se está trabajando con patrullajes”, explicó Horacio Fernández, titular de Defensa Civil y lider del operativo que se lleva adelante en la zona.

Los especialistas intentan determinar si el puma sigue desplazándose por la región o si ya regresó a su hábitat natural. Mientras tanto, se pidió a los vecinos no salir de sus hogares sin necesidad, evitar circular por zonas arboladas o cercanas a campos, y dar aviso inmediato ante cualquier nuevo avistamiento.

Santa Elena se encuentra entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, en una zona de transición entre sectores urbanizados y áreas naturales. Aunque no es habitual la presencia de pumas tan cerca del núcleo urbano, no se descarta que el animal haya descendido desde sectores rurales o silvestres en busca de alimento o refugio.

Desde el área de Ambiente de la Provincia señalaron que, de encontrarse, el puma será reubicado de manera segura para preservar tanto la integridad del animal como la de los vecinos. “No se lo debe atacar ni intentar ahuyentar”, aclararon.