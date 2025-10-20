El Partido de Mar Chiquita tuvo una destacada participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, celebrada en Mar del Plata, al obtener cuatro medallas en distintas disciplinas deportivas.

Simón Paccusse, joven marchiquitense de 13 años y residente de Mar de Cobo, se consagró campeón en Taekwondo Sub 13, logrando la medalla dorada para el distrito. Además, el equipo de Voleibol Sub 18 consiguió también la máxima presea, coronando una excelente actuación.

En Beach Vóley Sub 14, los representantes Manuel Galván y Bernardo Roldán se subieron al segundo escalón del podio tras una gran competencia, obteniendo la medalla de plata.

En tanto, el conjunto de Futsal Sub 18 completó el medallero marchiquitense con una medalla de bronce, destacando por su esfuerzo y compromiso durante todo el torneo.

Al finalizar la competencia, el intendente Walter Wischnivetzky manifestó: "La delegación de Mar Chiquita volvió a ser protagonista en el evento deportivo y cultural más importante de la provincia, demostrando el talento y la dedicación de los jóvenes. Celebramos este tipo de encuentros ante el ajuste de un Gobierno nacional que avanza contra todos los sectores. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof realiza un gran esfuerzo para sostener los Juegos Bonaerenses que, con casi medio millón de chicos, marcaron este año un nuevo récord de participación".

