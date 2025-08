El fin de semana dejó una intensa actividad para el vóley marplatense con la definición del Torneo Apertura Femenino organizado por la Asociación Marplatense de Voleibol (AMV). En distintas canchas de la ciudad se llevaron adelante las semifinales y finales del primer certamen del año, desde la categoría Sub 13 hasta Primera División.

Ads

Una de las sedes principales fue el Club Once Unidos, que albergó la Copa de Oro del Top 8 con una gran presencia de público. Las tribunas se colmaron de color y aliento, aportando un marco especial a cada definición y dándole mayor emotividad a cada encuentro.

En la Primera División, Mar Chiquita se quedó con el título luego de un vibrante partido final ante Once Unidos. El equipo dirigido por Santiago Tadey se impuso por 3-0 con parciales muy ajustados de 25-23, 25-23 y 25-19. Más allá del resultado final, el desarrollo del juego fue sumamente parejo, con puntos largos y defensas destacadas en ambos lados de la red.

Ads

El entrenador campeón analizó el partido y destacó: “Fue un partido parejo, con muchas defensas de ambos lados y puntos largos, donde nosotros manejamos mejor los finales de sets y pudimos cerrarlos a nuestro favor”. Además, remarcó la importancia del trabajo del grupo: “Es la primera vez que tenemos el equipo completo en lo que va del año porque algunas jugadoras estuvieron con la selección nacional. Es un equipo muy joven, la más grande tiene 20 años, que siempre busca más, que quiere mejorar y ganar. Tener un grupo así es un placer, no sólo por su esfuerzo en el juego, sino por lo que transmiten dentro del club a las más chicas, que estuvieron todas en las gradas viendo y disfrutando del partido”.

Entre las protagonistas también estuvo Belén Enríquez, referente del equipo que ha tenido distintas participaciones con la Selección Nacional de Beach Volley. Sobre la final ante Once Unidos, destacó: “Fue un partido peleado, sabíamos que iba a ser así, aunque haya sido en tres sets. Es un partido re lindo para jugar porque estamos los dos equipos a la altura y ya nos conocemos. Que haya bastante gente en la cancha lo hace mucho más interesante”.

Ads

Además del campeonato de Primera División, se conocieron a las campeonas en las diferentes categorías del Top 8 Copa de Oro:

Sub 13: 1° Once Unidos “A”, 2° IAE Club “A”, 3° Mar Chiquita “A”.

Sub 14: 1° Once Unidos “B”, 2° Mar Chiquita “B”, 3° IAE Club “A”.

Ads

Sub 16: 1° Once Unidos “B”, 2° IAE Club “A”, 3° Mar Chiquita “A”.

Sub 18: 1° Mar Chiquita “B”, 2° Once Unidos “B”, 3° Once Unidos “A”.

Primera División: 1° Mar Chiquita, 2° Once Unidos, 3° IAE Club.

De esta manera se cerró la primera parte del año competitivo para el vóley femenino marplatense, que ya empieza a mirar hacia la segunda parte del calendario con nuevos objetivos y desafíos.