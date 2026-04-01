La Municipalidad de Mar Chiquita puso en marcha el programa Red Joven, mediante el cual 95 estudiantes recibirán el beneficio del Hotel del Estudiante en Mar del Plata, destinado a jóvenes del distrito que cursan estudios terciarios o universitarios.

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La entrega de carnets a los beneficiarios fue encabezada por el intendente Walter Wischnivetzky y la coordinadora del programa, Sofía Garú, en encuentros realizados en Coronel Vidal y Santa Clara del Mar, donde también se generaron espacios de intercambio con los estudiantes.

Durante el ciclo 2026, el programa cuenta con 95 beneficiarios del alojamiento estudiantil, con una distribución equitativa que alcanza aproximadamente al 50% de jóvenes de localidades de la costa y al 50% del mediterráneo del Partido de Mar Chiquita. Además, más de 300 estudiantes acceden al beneficio de fotocopias gratuitas, tanto dentro como fuera del distrito, incluyendo a quienes cursan en ofertas educativas locales.

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En las jornadas, se brindó información sobre el reglamento de funcionamiento del programa, se abordaron las dificultades vinculadas a la vida académica -especialmente para quienes deben trasladarse o adaptarse a nuevas dinámicas- y se reforzó el acompañamiento institucional a las trayectorias educativas.

Desde el municipio destacaron la continuidad del programa como una política pública orientada a garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior, considerando la formación como una herramienta clave para el desarrollo personal y colectivo.

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