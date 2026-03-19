La Municipalidad de Mar Chiquita lanzó un plan integral de recuperación vial que se ejecuta con maquinaria y personal propio en zonas rurales, urbanas y costeras del distrito, con trabajos simultáneos de mantenimiento, mejora y optimización de la circulación, según informó el intendente Walter Wischnivetzky.

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El jefe comunal destacó que el municipio “con planificación y obras concretas, acompaña a la producción, el desarrollo y a cada vecino”, en el marco de una estrategia que busca sostener mejoras progresivas en la red vial.

Por su parte el director de Vialidad Municipal, Germán Verteche, explicó que las tareas se organizan en múltiples frentes, lo que permite avanzar de manera coordinada en perfilado, bacheo y mejoras generales de la calzada, además del aporte de material seleccionado para reforzar la estructura de los caminos y aumentar su durabilidad.

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En el ámbito rural, las intervenciones se concentran en caminos estratégicos para la producción y accesos a establecimientos educativos. En zonas urbanas, en tanto, se trabaja sobre calles no pavimentadas con alto nivel de deterioro, mientras que también se avanza en la recuperación de la traza costera, clave para la circulación y el desarrollo turístico.

Además, se realizan tareas de limpieza y mantenimiento de cunetas y alcantarillas para optimizar el escurrimiento del agua y preservar las condiciones de los caminos, especialmente tras las lluvias. Todas las acciones se llevan adelante con recursos municipales, lo que permite priorizar los sectores más afectados.

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Desde el área indicaron que el objetivo es sostener un esquema de trabajo continuo que permita mejorar de forma progresiva la infraestructura vial, acompañando el crecimiento productivo, urbano y turístico del partido.