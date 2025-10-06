Con una gran convocatoria, vecinos de Mar Chiquita se reunieron en el Apart Hotel Myo para formar parte del primer taller participativo del futuro Parque Botánico Integral Atlántida. El encuentro marcó el inicio de un proceso de construcción colectiva destinado a transformar la histórica reserva forestal en un espacio verde, educativo y comunitario.

Durante la jornada, se compartieron miradas y propuestas sobre el lugar, con el objetivo de identificar sus fortalezas, problemáticas y los deseos comunes que orientarán el proyecto. La dinámica grupal permitió priorizar ideas y delinear posibles zonas de uso dentro del predio.

Además, se presentó un croquis preliminar que servirá como punto de partida para el diseño participativo del parque, con la intención de seguir sumando aportes en próximas instancias abiertas a la comunidad.

Atlántida, ubicada estratégicamente sobre la ruta interbalnearia N°11, es una reserva natural de alto valor ambiental que conecta Santa Clara del Mar con la Autovía 2. En su historia, fue hogar de descanso de figuras emblemáticas como el cantante Roberto “Polaco” Goyeneche y el nadador olímpico Luis Alberto Nicolao.

Con este primer paso, los vecinos comienzan a proyectar un espacio que combine conservación, recreación y encuentro social, reafirmando la identidad natural y cultural de Atlántida como pulmón verde del corredor costero.

