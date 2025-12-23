La Secretaría de Cultura y Educación de Mar Chiquita realizará el lanzamiento oficial de la temporada teatral 2026 el próximo lunes 29 en el Cine Teatro Leonardo Favio de Santa Clara del Mar: el acto marcará el inicio formal de una nueva temporada teatral en el distrito.

Desde la Municipalidad resaltaron que este acto “se enmarca en las políticas culturales impulsadas por el municipio para acompañar el trabajo de los artistas locales y fortalecer la actividad cultural durante el verano”. Del mismo participarán autoridades municipales, artistas, elencos y referentes de la escena cultural.

El secretario de Cultura y Educación, Germán Montes, destacó que la temporada teatral “es el resultado de un trabajo sostenido junto a los artistas locales”.

Además, señaló que “desde el municipio acompañamos estos espacios porque entendemos a la cultura como parte de la identidad marchiquitense y del desarrollo de la comunidad”.

