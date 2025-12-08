El Partido de Mar Chiquita inauguró oficialmente la temporada 25/26 con un acto encabezado por el intendente Walter Wischnivetzky en el Centro de Atención al Visitante de Balneario Parque Mar Chiquita. La jornada reunió propuestas turísticas y recreativas que destacaron los variados encantos naturales del distrito.

Ads

“Esperamos tener una excelente temporada con mucho trabajo y muchos visitantes en toda la provincia de Buenos Aires y en Mar Chiquita”, expresó el jefe comunal. Y agregó: “Mar Chiquita es el lugar más lindo del mundo y queremos que todos puedan conocer nuestros encantos naturales únicos”.

Acompañado por el secretario de Turismo y Ambiente, Edgardo Veble, Wischnivetzky subrayó: “Nuestro eje y trabajo de todos los días es acompañar a los trabajadores, prestadores de servicios, emprendedores, pupas, artesanos, productores, playas limpias, seguridad en playas. Nos preparamos durante todo el año para esta temporada, para llegar de la mejor manera, posicionando a Mar Chiquita como un destino ideal, porque lo es”.

Ads

Puede interesarte

El intendente también destacó que Mar Chiquita “es un distrito con mar, con la única albufera en Argentina, patrimonio histórico, campo, bosque. Es un destino turístico de muchísima calidad y eso se hace con toda la comunidad”.

Desde las primeras horas de la mañana, turistas y residentes participaron de un cronograma de actividades abiertas que invitaron a descubrir los atractivos naturales del destino. Participaron también del lanzamiento de la temporada los delegados de Costa Sur, Matías Jara, de Costa Norte, Andrea Lezcano, y de Vivoratá, Hernán Erquiaga; los secretarios de Gobierno, Facundo Bochicchio; de Economía, Marcela Lallera; de Deportes, Sebastián Rioja; de Salud, Ludovico Gordon; de Prensa y Comunicación, Marcos Ramundi.

Ads

También participaron la directora de Turismo, Fátima Del'Aqua, y de Ambiente, Lucía Bogarín; el director regional Diego Ginestra; la jefa distrital de Educación, Verónica Serantes; y el cura Juan Andrés Rosso que llevó adelante la bendición de la temporada; entre otras autoridades y miembros del gabinete municipal.