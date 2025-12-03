El próximo sábado 6 la Municipalidad de Mar Chiquita inaugurará la Temporada 2025/2026 con una jornada especial en el Centro de Atención al Visitante del Balneario Parque Mar Chiquita. El acto oficial, encabezado por el intendente Walter Wischnivetzky, se realizará a las 12:00 y será acompañado por un amplio cronograma de actividades abiertas a la comunidad.

La propuesta invita a residentes y turistas a vivenciar experiencias turísticas y recreativas desde la mañana: paseo de emprendedores locales, senderos guiados por la albúfera y el Bosque Arroyo y Mar, cruce de laguna, técnicas de stand up paddle y kayak, bicicleteada en Santa Clara del Mar, visita a la Escuela Sustentable y disertación de jóvenes emprendedores.

Tras el acto de apertura, se entregarán certificados a prestadores turísticos que participaron de los talleres impulsados por la Secretaría de Turismo y Ambiente, orientados a fortalecer la calidad de la experiencia turística y el trabajo conjunto de cara a la nueva temporada.

El Centro de Atención al Visitante será además sede de actividades deportivas y del paseo de emprendedores locales, consolidando a Mar Chiquita como un destino que combina naturaleza, recreación y desarrollo comunitario.

