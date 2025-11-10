Mar Chiquita fue sede del Mundial de Tiro con Arco WIAC 2025
El encuentro deportivo reunió a más de 250 arqueros de 18 países. Fue organizado por la Asociación Argentina de Tiro con Arco y contó con el aval de la Federación Internacional de Arquería de Campo.
Mar Chiquita fue sede del Mundial de Tiro con Arco WIAC 2025, un evento de gran trascendencia que reunió a más de 250 arqueros de 18 países. La competencia se desarrolló del 3 al 8 de noviembre en el Polideportivo municipal de Santa Clara del Mar, culminando con un balance sumamente positivo.
El evento fue organizado por la Asociación Argentina de Tiro con Arco (AATA) y contó con el aval de la Federación Internacional de Arquería de Campo (IFAA). A lo largo de las jornadas, estuvieron presentes el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el delegado de Santa Clara del Mar, Fabián Jacquet; y el secretario de Deportes, Sebastián Rioja, quienes acompañaron activamente el desarrollo del campeonato internacional.
Este torneo posicionó a la localidad como un referente deportivo de nivel mundial, con la participación de competidores provenientes de Gales, Estados Unidos, Alemania, Francia, Sudáfrica, Uruguay, Nueva Zelanda, Brasil, Chile y Argentina, entre otros países. La competencia incluyó una ronda Flint y dos rondas Indoor, que se llevaron a cabo en un marco de cinco días, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
El intendente Wischnivetzky destacó el esfuerzo conjunto de las distintas áreas municipales y la colaboración con la Asociación Argentina de Tiro con Arco para la organización del evento: “Eventos como este no solo fortalecen el deporte, sino que también generan movimiento turístico, visibilizan el trabajo local y confirman que Mar Chiquita tiene la infraestructura y la capacidad de gestión necesarias para recibir competencias internacionales”.
Desde la Secretaría de Deportes resaltaron el balance altamente positivo de la competencia y subrayaron que la infraestructura municipal permitió albergar con éxito un evento de esta magnitud. “El Polideportivo de Santa Clara del Mar demostró una vez más estar a la altura de un campeonato internacional. Es el resultado de una planificación sostenida y de la decisión política de apostar al deporte como motor de desarrollo local”, concluyeron desde el área.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión