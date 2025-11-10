Mar Chiquita fue sede del Mundial de Tiro con Arco WIAC 2025, un evento de gran trascendencia que reunió a más de 250 arqueros de 18 países. La competencia se desarrolló del 3 al 8 de noviembre en el Polideportivo municipal de Santa Clara del Mar, culminando con un balance sumamente positivo.

El evento fue organizado por la Asociación Argentina de Tiro con Arco (AATA) y contó con el aval de la Federación Internacional de Arquería de Campo (IFAA). A lo largo de las jornadas, estuvieron presentes el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el delegado de Santa Clara del Mar, Fabián Jacquet; y el secretario de Deportes, Sebastián Rioja, quienes acompañaron activamente el desarrollo del campeonato internacional.

Este torneo posicionó a la localidad como un referente deportivo de nivel mundial, con la participación de competidores provenientes de Gales, Estados Unidos, Alemania, Francia, Sudáfrica, Uruguay, Nueva Zelanda, Brasil, Chile y Argentina, entre otros países. La competencia incluyó una ronda Flint y dos rondas Indoor, que se llevaron a cabo en un marco de cinco días, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

El intendente Wischnivetzky destacó el esfuerzo conjunto de las distintas áreas municipales y la colaboración con la Asociación Argentina de Tiro con Arco para la organización del evento: “Eventos como este no solo fortalecen el deporte, sino que también generan movimiento turístico, visibilizan el trabajo local y confirman que Mar Chiquita tiene la infraestructura y la capacidad de gestión necesarias para recibir competencias internacionales”.

Desde la Secretaría de Deportes resaltaron el balance altamente positivo de la competencia y subrayaron que la infraestructura municipal permitió albergar con éxito un evento de esta magnitud. “El Polideportivo de Santa Clara del Mar demostró una vez más estar a la altura de un campeonato internacional. Es el resultado de una planificación sostenida y de la decisión política de apostar al deporte como motor de desarrollo local”, concluyeron desde el área.

